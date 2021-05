Dramma a Sant'Arsenio, donna stroncata da malore in casa: a trovarla il figlio di 12 anni

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri

Dramma, questa mattina, a Sant’Arsenio dove una donna, originaria della Polonia, è stata trovata morta dal figlio di 12 anni all’interno della sua abitazione.

I soccorsi

Sembra – riporta Infocilento – che la 50enne sia stata colpita da un malore che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.