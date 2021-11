Cade in casa e si ferisce al capo, muore dopo quattro mesi

E’ morto a distanza di oltre 4 mesi dall’incidente domestico del quale era stato vittima nella sua abitazione a Sant’Arsenio. Si tratta di Angelo Mango, 69enne molto noto nel Vallo di Diano per le sue battaglie sociali e in favore dell’agricoltura sostenibile.

L'incidente

Mango era rimasto ferito dopo una caduta in casa. Aveva sbattuto la testa sul pavimento. Poi era stato soccorso da alcuni familiari, quindi dal personale del 118. L'uomo era stato trasferito così all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio avevano indagato i carabinieri, appurando che si trattava di un incidente domestico. A distanza di quattro mesi Angelo Mango ha perso la vita, non si è più ripreso dalle conseguenze della caduta. Aveva 69 anni.