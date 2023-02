Coppia trovata priva di sensi in casa a Sant'Arsenio: muore anche la moglie

Ancora un dramma a Sant’Arsenio. E’ deceduta, infatti, anche l’anziana che, a fine gennaio, era stata trovata priva di sensi in casa insieme al marito. A dare l’allarme, il figlio che vive negli Stati Uniti che non riusciva più a mettersi in contatto con i genitori.

La tragedia

La donna di 97 anni è deceduta dopo alcune settimane all’ospedale di Agropoli, dov’era stata ricoverata per la positività al Coronavirus. Stessa sorte il marito, anche lui contagiato dal virus, morto poco dopo il ricovero. Le esequie dell'anziana saranno celebrate oggi nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio.