Bloccati nell’ascensore dell’impianto telefonico: salvati due operai a Sant'Arsenio

Momenti di apprensione, oggi pomeriggio, sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio, dove due operai della Telecom sono rimasti bloccati nell’ascensore dell’impianto telefonico, al quinto piano.

Il salvataggio

Secondo una prima ricostruzione i due avevano appena concluso i lavori di manutenzione in cima alla torre dell’impianto quando, mentre stavano scendendo al piano terra, l’ascensore si è improvvisamente fermato. Gli operai, temendo di essere in pericolo, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che, dopo un po’ di tempo, sono riusciti a sbloccare l’ascensore che successivamente si è riaperto. Per i due operai, dunque, solo tanto spavento.