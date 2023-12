Scivola in montagna durante una passeggiata: uomo elitrasportato al Ruggi

Si è temuto il peggio, oggi, a Sant’Arsenio, dove un uomo è caduto durante una passeggiata in montagna. L’incidente si è verificato in località Pozzi.

I soccorsi

Fortunatamente, il malcapitato è riuscito a mettersi in contatto con il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha trasportato d’urgenza all’eliambulanza, che lo ha trasportato subito all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dov’è stato affidato alle cure dei medici e ricoverato per una ferita lacero contusa. Non sarebbe in pericolo di vita.