Amianto e rifiuti abbandonati sulla strada per la Costiera Amalfitana

Rifiuti pericolosi in Costiera Amalfitana, la foto diffusa sul web da turisti, immortalata sulla strada che da Corbara conduce al Valico di Chiunzi. Una discarica a cielo aperto, anche con residui di amianto, certamente pericolosi

Lo scatto

Un gruppo di visitatori ha notato i rifiuti lungo la strada provinciale che da Corbara conduce in Costiera. A raccontare l’accaduto è stata una pattuglia delle Guardie ecozoofile della Sicurezza Ambientale di Salerno, durante un sopralluogo lungo la strada. Poco al di sotto di una piazzola, i volontari hanno scoperto un ammasso di lastre di amianto, nascoste dalla vegetazione. Intorno c’erano altri rifiuti, tra cui vecchi elettrodomestici e mobili, buste di plastica nere chiuse, tappeti di automobili, pezzi di vetro. Più avanti, ancora, altri rifiuti sparsi, come numerosi tubi di amianto e sacchi neri. La presenza dei rifiuti è stata segnalata alla procura e al sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino, attraverso il responsabile dell’Aisa per il Sud Italia.