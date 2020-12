Abusi su una 14enne, usando la forza: a giudizio per violenza sessuale

Un uomo di mezza età avrebbe abusato più volte di una ragazza minorenne, all'epoca dei fatti 14enne, costringendola a subire violenze sessuali. E' stato mandato sotto processo

Le accuse

I fatti risalgono al 2015, a Sant'Egidio del Monte Albino. L'imputato - secondo le accuse - l'avrebbe condotta per due volte in un luogo appartato, lontano da tutti, abusando di lei. Lo stesso avrebbe fatto in altre due situazioni, durante le quali si era trovato da solo con la stessa. Il gup ha accolto la tesi della Procura, disponendo per l'uomo il rinvio a giudizio. In tutti i casi, l'uomo avrebbe usato la forza, impedendo alla ragazzina di reagire ma anche di fuggire.