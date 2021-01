Aveva cibo conservato male nei frigoriferi del suo negozio: va a processo

Risponde di cattiva conservazione di prodotti alimentari nel suo negozio un uomo di Angri, gestore di un noto hotel-ristorante di Sant'Egidio, ora finito a processo dopo citazione diretta a giudizio

Le accuse

Le indagini risalgono al 4 febbraio 2017, con il lavoro dei Nas a scoprire un quantitativo di prodotti alimentari rinvenuti in cattivo stato di conservazione, invasi da parassiti. Le ricostruzioni successive all'ispezione riportarono una sequenza fotografica che ocumentò le condizioni in cui furono trovate le derrate, destinate a rifornire l'attività in quel periodo. In particolare, furono sequestrati 500 chili di prodotti alimentari vari detenuti in frigo, con modalità non idonee alla corretta conservazione degli alimenti. Ora il processo