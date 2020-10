False fatture e imposte non pagate, giro d'affari di oltre 4 milioni: imprenditore rischia il processo

E' accusato di emissione di false fatture, mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa e occultamento delle scritture contabili, non esibite nel corso di verifiche fiscali, un imprenditore di un'azienda di Sant’Egidio del Monte Albino, atteso dal vaglio dell’udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Nocera Inferiore.

L'indagine

Il pm ha presentato l'istanza, al termine delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, impegnata nell’esame delle documentazioni disponibili, nei raffronti con gli ammanchi contestati, fino alle singole formulazioni delle ipotesi di reato. L'inchiesta abbraccia fatti del 2015, concentrati sulla presunta emissione di false fatture, con un elenco dettagliato compilato dai militari, per operazioni inesistenti per un totale giro di affari calcolato in 4.247.000 euro, «al fine di consentire alle società beneficiarie di evadere le imposte sui redditi ed Iva». Gli accertamenti relativi alle emissioni contestate riguardano gli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 per l’azienda impegnata nell’attività di produzione e commercializzazione di carta e cartone. Ancora, il secondo capo d’accusa contestato riguarda più azioni esecutive della condotta, in qualità di rappresentante legale dell’azienda, con omissioni nella presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi, in un periodo compreso tra il 31 gennaio 2013 fino al 31 marzo 2017, intervallo di tempo calcolato con gli accertamenti svolti dalla Finanza.