Investì a gran velocità ragazza ucraina, positivo a droga e alcol: ora finisce a processo

Va a processo con rito mmediato un 30enne marocchino, che lo scorso febbraio investì con la sua auto una romena della stessa età, al confine tra Sant'Egidio e Pagani. Nell'indagine, erano stati effettuati anche dei test sull'uomo, la sera dell'incidente, che il Riesame aveva ritenuto non validi, in ragione di una serie di violazioni della legge in materia. La donna, dopo settimane, uscì dal coma, dopo un lungo ricovero presso l'Umberto I” di Nocera Inferiore

Test non autorizzati

I giudici avevano intanto accolto l'istanza della difesa, riconoscendo che i carabinieri, quando comunicarono all'ospedale il consenso dell'uomo a sottoporsi ai test, in realtà non avevano comunicato nulla nè a lui, nè al suo difensore di fiducia. L'uomo, alla guida della vettura (una Renault Clio) sarebbe infatti risultato positivo ad alcol e droga. L'uomo investì a gran velocità la ragazza, che tornava a casa, poi si schiantò contro un muro. Sul posto giunsero i sanitari del 118 che trasferirono d'urgenza la donna in ospedale. L'imputato sarà processato per lesioni gravi.