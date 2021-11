Rapinarono corriere dell'Sda, condanne definitive per i tre imputati

Condanne definitive per i tre uomini che nel 2019 rapinarono un corriere a Sant'Egidio del Monte Albino, in via Foscolo. La Cassazione ha respinto i ricorsi degli avvocati, chiudendo l'iter con condanne che vanno dai 3 anni ai 3 anni e 8 mesi.

La storia

La vittima, quel giorno, stava effettuando i suoi giri quotidiani per la Sda. Fu avvicinata e immobilizzata, poi rapinata di 500 euro in contanti, che aveva in tasca, dietro la minaccia di un coltello. Ad agire furono in due, con un terzo ad aspettare i complici in auto. Dopo la denuncia sporta dalla vittima all’autorità giudiziaria, i tre malfattori erano stati denunciati e individuati dai carabinieri della tenenza di Pagani.