Sant'Egidio avrà il suo centro vaccinale: l'annuncio di Carpentieri

Sant'Egidio avrà il suo centro vaccinale, che sarà ubicato nei locali di piazza Aniello Califano adiacenti al Comando della Polizia Locale. "Si tratta di un risultato assai importante, frutto di una riunione tenutasi questa mattina con il dottor Aristide Tortora, Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL Salerno, alla quale hanno partecipato, insieme con me, il Sindaco Antonio La Mura e il Consigliere comunale Antonio Abbagnara", dice il consigliere regionale Nunzio Carpenteri.

"L'adesione di massa alla campagna vaccinale resta l'unica arma - efficace e sicura - che abbiamo per combattere l'infezione da covid nelle sue forme più gravi e severe. Ecco perché resta fondamentale, a maggior ragione in questa fase così delicata e complessa, rendere il più possibile diffuso e capillare il sistema della vaccinazione, rafforzando i centri già esistenti e aprendone di nuovi. Me ne sto occupando in queste ore, provando a richiamare la Regione alle sue responsabilità anche attraverso una interrogazione che a breve depositerò. Intanto, portiamo a casa questo risultato importante, per il quale desidero ringraziare ancora il dottore Aristide Tortora e, con lui, il dottor Pio Vecchione, Direttore del Distretto 61 di Angri-Scafati. Un ringraziamento che, attraverso di loro, estendo anche al dottor Mario Iervolino, Direttore generale della ASL Salerno. I miei ringraziamenti vanno anche al Sindaco Antonio La Mura, per la solerzia con la quale ha messo a disposizione i locali, e al vicesindaco Francesco De Angelis, cui certamente verrà affidato un ruolo di responsabilità nella gestione del centro vaccinale di Sant'Egidio".