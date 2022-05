Hashish nascosto in auto, denunciati due stranieri nell'Agro

Circa 100 grammi di hashish nascosti in tasca ed in un marsupio, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio sono stati denunciati a piede libero due giovani marocchini, fermati giorni fa per un controllo dei carabinieri a Sant'Egidio del Monte Albino.

Le accuse

I due erano in auto. Da una verifica dei militari, sono stati trovati 70 grammi di hashish in una bustina in cellophane e ulteriori 41 all'interno di un marsupio. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche circa 60 euro in contanti, ritenuto potenziale provento di spaccio.