Rubano 300 kg di barre in alluminio da un'azienda: arrestati due giovani

Un 24enne e un 20enne di origini rumene, residenti nell’agro nocerino sarnese, sono stati arrestati a Sant’Egidio del Monte Albino con l’accusa di furto aggravato.

I soccorsi

I militari, allertati da una chiamata giunta al numero di emergenza 112 che segnalava il furto di profilati in alluminio in un'azienda di Sant'Antonio Abate, hanno intercettato il veicolo condotto dai due gioveni che, nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso del materiale rubato, ossia circa 300 kg di barre in alluminio.