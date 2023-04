Omicidio della piccola Jolanda, condanna definitiva per i genitori

Diventa definitiva la condanna per i genitori della piccola Jolanda, morta a giugno del 2019, a Sant'Egidio del Monte Albino. L'uomo fu condannato all'ergastolo mentre la moglie a 24 anni. Le accuse, in concorso, erano di omicidio volontario e maltrattamenti. Secondo i consulenti nominati dal tribunale, la piccola morì per un'asfissia meccanica violenta. In pratica, soffocata.La Cassazione ha respinto i ricorsi die ntrambi

Le indagini

La piccola fu scoperta morta dal 118, dopo chiamata della madre che aveva scoperto che la piccola non respirava più. Per l'accusa, la piccola fu soffocata probabilmente a mani nude. L’inchiesta registrò un dialogo incrociato, in commissariato a Nocera Inferiore, tra i due genitori che con frasi equivoche lasciarono pensare ad un coinvolgimento degli stessi nel delitto. Dall'opportunità di disfarsi del cuscino al ragionamento sul non dire la verità, ritenendo di aver commesso "un omicidio". Nelle motivazioni delle sentenze, i giudici spiegarono che la madre della piccola avesse fornito un minore apporto causale, una presenza passiva, senza mai violenza diretta commessa sulla bambina, ricollegando le lesioni sul corpo della piccola al rapporto patologico padre-figlia. Il padre, invece, per i giudici, agì «con un movente folle e innaturale, per il rifiuto della figlia femmina», con i suoi comportamenti degnati dalla spiccata propensione alla violenza. «La figlia non la voleva, quando le provocava lesioni, era perché la figlia doveva capire chi era il padre, e la moglie doveva stare ferma».