Omicidio della piccola Jolanda, tra i consulenti in Appello anche il medico del caso Cucchi

C'è anche Vittorio Funeschi, medico legale con alle spalle anni di esperienza e consulente della famiglia di Stefano Cucchi, tra i periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello per il processo bis sulla morte della piccola Jolanda. Il professionista, insieme ad un collega e ad un colonnello dei Ris, dovranno svolgere un approfondimento sull'autopsia svolta all'epoca sul corpo della piccola, così come su una maglietta, indossata dal padre, Giuseppe Passariello, la sera della morte. Sull'indumento avrebbe rimesso la figlia, così come su un guanciale, ma il primo oggetto non sarebbe stato analizzato anche se sequestrato

L'incarico

A conferire incarico, i cui risultati saranno depositati e illustrati il prossimo marzo, sono stati i giudici della Corte d'Assise d'Appello. In primo grado, il tribunale aveva condannato a 24 anni la madre della vittima e all'ergastolo il padre. La piccola sarebbe stata soffocata con un cuscino, con i genitori riconosciuti colpevoli di maltrattamenti e di omicidio, poi, la sera del 22 giugno 2019 a Sant'Egidio del Monte Albino. La difesa punta a riconoscere come la piccola sia morta per asfissia, legata ad un problema polmonare.