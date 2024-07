Sant'Egidio del Monte Albino, mensa scolastica: da domani è possibile presentare domanda

Al via le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2024-2025. I destinatari del servizio sono gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia presso l’Istituto comprensivo “Eduardo De Filippo” di tutti i plessi scolastici del comune di Sant’Egidio del Monte Albino e gli alunni iscritti alla Scuola Primaria del plesso del Capoluogo.

I dettagli

La Refezione Scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale e, in quanto tale, prevede la compartecipazione da parte dei richiedenti in base alla fascia di appartenenza ISEE. Le quote sono specificate nell'Avviso pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale del Comune. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 16 Luglio e fino al 23 Settembre 2024. La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata eesclusivamente online mediante la piattaforma School.Net, attivabile da qualsiasi PC o smartphone connesso alla rete, da parte del genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Per tutte le famiglie sarà quindi possibile richiedere per i propri figli un rinnovo d’iscrizione oppure una nuova iscrizione. Non è possibile presentare domande in formato cartaceo. Per i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande, i documenti da allegare e gli adempimenti cui assolvere, vi consigliamo la lettura attenta dell'Avviso disponibile sul sito del Comune, dove è pubblicato anche il link alla piattaforma per la presentazione delle domane.