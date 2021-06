Lutto cittadino a Sant'Egidio: domani i funerali del giovane Vincenzo Simeone

Il comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha proclamato per domani (venerdì 11 giugno) il lutto cittadino in occasione dei funerali di Vincenzo Simeone, il giovane rimasto ucciso in un incidente stradale verificatosi, nei giorni scorsi, a Nocera Superiore. Le esequie saranno celebrate alle 9.30 presso la parrocchia Sant’Antonio di Padova.

Il lutto

Nell'ordinanza firmata dal sindaco facente funzioni Antonio La Mura viene disposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici pubblici e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente programmate. Inoltre, viene ordinato ai titolari degli esercizi commerciali, degli uffici e di ogni altra attività aperta al pubblico di abbassare le saracinesche in occasione del rito funebre.

L'appello

“Tutti i cittadini - dichiara il primo cittadino - sono invitati ad esprimere, in forma autonoma e nel rispetto delle vigenti normative di profilassi sanitaria in materia di contrasto alla epidemia da covid 19, la partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto”.