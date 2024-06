Estorsioni e bombe contro negozi e attività, tre condanne del tribunale

Estorsioni, pizzo e bombe contro le attività commerciali, sconto di pena per tre imputati in Corte d'Appello. Il collegio ha rideterminato la pena per tre imputati, già condannati in primo grado. Le pronunce vanno dai 6 agli 8 anni. L'indagine della Dda era estesa tra Sant'Egidio del Monte Albino, Pagani e Angri, tra il 2017 e il 2019, legata ad un gruppo soprannominato "Quelli di San Lorenzo".

Le indagini

Gli inquirenti ricostruirono una serie di estorsioni ed episodi di spaccio, oltre che di possesso di armi, gestiti da un'organizzazione di natura camorristica, stando alle accuse. Chi non pagava veniva minacciato o subiva un attentato a suon di bombe, a ridosso delle proprie attività. Nelle intenzioni del gruppo, infatti, vi sarebbe stata l'idea di imporsi sul territorio per gestire lo spaccio e sfruttare le attività imprenditoriali ma anche consumare furti e rapine. Tra le accuse contestate, a vario titolo, c'era anche la ricettazione di merce rubata. Le indagini partirono nel febbraio 2018, dopo una serie di attentati a danni di attività commerciali con ordigni esplosivi artigianali. Il primo fu contro una rivendita di materiale elettrico, a Sant’Egidio.