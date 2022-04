Sant'Egidio, rapinò e aggredì prostituta in strada: condannato a 4 anni

Condannato a 4 anni e 8 mesi per aver rapinato una prostituta a Sant'Egidio, a febbraio 2021. Questo quanto deciso dal gup per un uomo di Pagani, giudicato colpevole con rito abbreviato

Le accuse

L'uomo aggredì la donna verso la fine di febbraio dell'anno scorso, forse dopo non aver trovato un accordo sul rapporto sessuale da consumare in strada. La rapinò di una borsa e un telefono, dopo averla colpita con un oggetto contundente. Giorni fa, la condanna in abbreviato.