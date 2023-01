Depositano rifiuti in piena notte, beccati in video: denunciati a Sant'Egidio

Stanati mentre depositano rifiuti in piena notte. Lo annuncia l'assessore al ramo Gianluigi Marrazzo, a Sant'Egidio del Monte Albino, diffondendo il video di due trasgressori per il deposito dei rifiuti.

La denuncia

"Nonostante gli sforzi compiuti dall'Amministrazione comunale - si legge nella note - e in particolare dall'Assessorato all'ambiente guidato da Gianluigi Marrazzo, per tenere alte le percentuali di raccolta differenziata e garantire un servizio di raccolta dei rifiuti di qualità, c'è ancora chi fa fatica a rispettare le regole. Lo dimostrano le immagini che vedete, registrate dalle nostre telecamere di sorveglianza e che immortalano il momento in cui alcuni nostri concittadini depositano rifiuti ingombranti senza tener conto delle prescrizioni della corretta raccolta differenzata. Naturalmente i trasgressori sono stati individuati e sanzionati. Rispettare le regole è un dovere di civiltà. Continuiamo a farlo e la nostra città sarà sempre più bella e più pulita"