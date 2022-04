In tre scatenano rissa per strada, telecamere individuano il gruppo: in 3 a giudizio

Risponderanno di rissa in concorso i tre imputati attesi dal processo per la violenta contesa esplosa nell’estate 2020 all’esterno di un bar a Sant'Egidio del Monte Albino, con il giudizio atteso davanti al Tribunale monocratico di Nocera Inferiore. Per i tre, che rispondono di rissa, vi sono anche ulteriori accuse formulate in altre contestazioni.

L'episodio

Di mezzo ci finì anche una ragazza, colpita con uno schiaffo al volto da uno dei tre. Un secondo invece, oppose resistenza all'arrivo dei carabinieri, intervenuti per placare la contesa in corso. Dalle ricostruzioni dei militari, uno dei tre fece cadere un militare a terra, dopo averlo colpito. L’attività investigativa si è arricchita, all'epoca, delle verbalizzazioni dei presenti e immagini di videosorveglianza, che diedero nomi e volti ai protagonisti della contesa. I fatti avvennero il 17 agosto del 2020 all’esterno del bar