Abusi edilizi in un ristorante, in 5 finiscono a processo

Cinque persone vanno a processo pe abuso edilizio per la realizzazione di un ristorante a Sant'Egidio del Monte Albino. Tra gli imputati i proprietari e comproprietari, responsabili secondo le accuse di opere abusive edidicate in assenza di permesso a costruire.

Le accuse

Nello specifico, per la "realizzazione di area di pertinenza dell'attività di ristorazione di una struttura lignea portante a forma di L, con il sostanziale spazio esterno a margine della sede dei locale iniziale, e di aver avviato i lavori senza presentazione di denuncia allo Sportello unico, senza la redazione di un progetto nè la direzione di un professionista aiblitato iscritto all'albo, e di aver eseguito i lavori in zona sismica, senza avviso preventivo allo sportello unico, omettendo il deposito di progetti e di uniformarsi ai criteri tecnico costruttivi previsti per le zone in questione. I fatti risalgono ad agosto 2019. Negli atti anche un'ordinanza del Tar in risposta al riscorso contro l'ordinanza di demolizione del Comune per ripristinare lo stato dei luoghi.