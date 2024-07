Sant'Egidio, restyling stadio comunale, oggi la posa della prima pietra

E' di circa 923 mila euro l'investimento totale previsto dall'Amministrazione comunale per il recupero e la riqualificazione complessiva del campo sportivo "Antonio Spirito". Un intervento che cambierà completamente il volto della struttura sportiva di via della Rinascita, restituendo alla comunità di Sant'Egidio un impianto moderno, funzionale e attrezzato. La posa della prima pietra avverrà oggi, 17 luglio, alle ore 10.

I dettagli

"È un risultato straordinario - ha commentato il Sindaco Antonio La Mura - frutto della capacità progettuale dell'Ente e della lungimiranza dell'Amministrazione comunale, che è riuscita ad ottenere un finanziamento di 500 mila euro a valere su "Sport e Periferie", il Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti. Gli ulteriori poco più di 400 mila euro sono stati invece investiti direttamente dal Comune, attraverso un mutuo a tasso zero acceso con il Credito Sportivo". Grande soddisfazione è stata espressa anche dagli Assessori ai Lavori Pubblici Gianluigi Marrazzo e allo Sport Francesco De Angelis, che sottolineano la portata straordinaria dell'intervento progettato, che prevede il rifacimento totale, in erba sintetica, del campo di gioco, la recinzione e l'illuminazione, la costruzione di un ulteriore campetto polifunzionale, la sistemazione delle aree esterne e il rifacimento di spogliatoi e tribune. Insomma, un recupero completo dell'impianto, atteso da molti anni. I lavori, cui si darà avvio mercoledì mattina con la posa della prima pietra, si concluderanno entro sei mesi.