Assenti dal posto di lavoro, due comunali rischiano il processo

Rischiano il processo due dipendenti del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, per i quali la procura ha chiesto il processo per truffa e false attestazioni.

L'indagine

I due furono sospesi per 9 mesi dal servizio, tempo fa, dopo indagine dei carabinieri di Pagani. Al vaglio del gip le accuse, secondo le quali i due si sarebbero allontanati arbitrariamente dal proprio luogo di lavoro per “finalità private e senza alcuna autorizzazione, attestando falsamente la propria presenza in servizio, inoltre arrecando danno erariale all'Ente comunale”. Entrambi, però, si erano difesi durante l'interrogatorio spiegando di essere stati autorizzati. Al gip, ora, valutare se archiviare il procedimento o fissare il processo.