L'ultimo saluto a Virginia Giordano, la Procura indaga straniero per omicidio stradale

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Virginia Giordano, la ventiduenne di Sant'Egidio del Monte Albino morta dopo un incidente sulla SS268. Una città intera ha voluto abbracciare per un'ultima volta la ragazza. La cerimonia si è svolta alle ore 16, nella chiesa di San Lorenzo Martire, con la processione che si è diretta poi verso il cimitero di Angri. «Non cadiamo nella disperazione, ma troviamo coraggio» sono alcune delle parole utilizzate nell'omelia da don Salvatore Fiore «Una storia tremenda. La morte ha preso Virginia, ma non ha vinto il suo animo destinato a Gesù».

L'indagine

Per l'incidente mortale è indagato un 40enne cinese, che guidava la Mercedes che aveva tamponato lo scooter SH sul quale viaggiava la ragazza con il fidanzato. Il giovane è in ripresa, ma ricoverato ancora in ospedale a Nocera. La Procura di Nola conferirà incarico nei prossimi giorni ad un consulente, che dovrà eseguire una perizia che ricostruirà la dinamica del sinistro. Lo straniero è indagato per omicidio stradale.