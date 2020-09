Sant'Eustachio Martire in Brignano: al via il triduo per il Patrono

Tutto pronto, per la celebrazione in onore di Sant'Eustachio Martire in Brignano. Come annunciato dal parroco, don Rosario Petrone, al via, da domani, 3 settembre il triduo per il Patrono del quartiere salernitano.

In particolare, il 3, il 4 e il 5 settembre alle ore 20 si terranno le messe celebrate da don Vito Granozio, cappellano del Ruggi. Il 6 settembre, giorno della festa, alle 8 e alle 11 la celebrazione presieduta da Don Rosario Petrone ed alle 20 la messa con don Antonio Romano di Santa Croce e San Felice. "Chiediamo a Sant'Eustachio Martire il dono della fede anche nelle prove", ha detto il parroco, don Rosario. Grande attesa nella comunità, pronta ad affidare le sue preghiere ed intenzioni al Santo Patrono.