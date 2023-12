Santa Lucia e Sant'Aniello: oggi la processione nel centro storico

Torna, oggi, l’appuntamento con la Santa della Luce: da questa mattina alle 4.30 del mattino, secondo la tradizione salernitana, presso la storica chiesa di via Roma, una messa ogni ora per venerare Santa Lucia, Vergine e Martire. Alle ore 19, al via la processione che attraverserà le vie della Salerno antica.

"La vergine e martire siracusana doni la luce degli occhi a chi ha la vista offuscata dall’odio, dalle invidie, dai rancori, dalla gelosia, dai pregiudizi, dall’avidità": questo l'auspicio dell'Unità Pastorale Centro Storico Salerno. Prevista una folta partecipazione di fedeli al corteo religioso.