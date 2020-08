Malore mentre si trova sul gommone, anziano salvato in mare da un carabiniere

Un carabiniere fuori servizio e in vacanza nel Cilento la scorsa settimana ha salvato dal mare un uomo di 78 anni. Il militare è riuscito a trascinare l'uomo a riva su una spiaggia di Santa Maria di Castellabate, dopo averlo visto in grosse difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il salvataggio

Erano le prime ore del mattino e in spiaggia non c'erano molte persone. La zona dove è accaduto l'episodio è Punta dell'Inferno. L'anziano aveva avvertito un malore ed era finito a mare, mentre si trovava su di un canotto. Il carabiniere, in servizio presso la compagnia di Castello di Cisterna, è stato attirato dalle urla di alcune persone, per poi notare l'uomo in mare. A quel punto si è lanciato in acqua ed ha raggiunto l'anziano, riuscendolo a portare a riva. La persona soccorsa aveva bevuto molta acqua. Una volta poggiato a riva, il carabiniere ha praticato le primee manovre di soccorso, riuscendo in parte a far riprendere l'anziano. Presentando, tuttavia, ancora problemi di respirazione, è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasferito in ospedale, a causa di una forte tachicardia dovuta allo choc e all'acqua ingerita. Le sue condizioni sono poi migliorate.