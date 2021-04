Spaccio a Santa Marina: arrestato 24enne, percepiva il Reddito di Cittadinanza

Un ragazzo di 24 anni, residente a Santa Marina e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, i militari dell’Arma in abiti borghesi hanno documentato l’episodio e sono intervenuti per fermarlo.

L'inseguimento

Il pusher ha tentato la fuga cercando di liberarsi della droga e della banconote provento dello spaccio. Poi ha tentato la fuga facendosi inseguire nei pressi della battigia, ma è stato prontamente bloccato. Nel corso della perquisizione domiciliare è stata rinvenuta una pianta di marijuana alta 30cm, priva di documentazione per la libera coltivazione; in totale sono stati sequestrati anche 2 grammi di hashish. Il giovane è stato sottoposto all’obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria e gli è stato revocato il Reddito di cittadinanza.