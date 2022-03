Santa Marina: al via l'acquisizione di manifestazioni di interesse per le risorse del fondo sostegno ai Comuni marginali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Comune di Santa Marina rientra tra i Comuni marginali, ed ha ricevuto un’assegnazione finanziaria per il triennio 2021-2023 pari a euro 104.386,94. Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse. Ad aprire nel Comune di Santa Marina, nel corso del corrente anno solare, attività commerciali, artigianali o agricole da mettere in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività nel territorio comunale.A trasferire a Santa Marina, nel corrente anno solare, la propria residenza e dimora abituale. Il modulo A per la manifestazione di interesse è reperibile sul sito ufficiale del Comune.

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 11.4.2022 alla seguente PEC: comune.santamarina@pec.it o presentarle a mano presso l'Ufficio Protocollo del comune in via Santa Croce. Il Comune di Santa Marina, acquisite le predette manifestazione di interesse, si riserva di predisporre specifico bando per la qualificazione delle risorse da destinare alle due categorie di interventi, per indicare i massimali di aiuto e l'entità del contributo. È intento dell'Amministrazione comunale verificare preliminarmente, e prima di decidere l'entità e le categorie di interventi da privilegiare, le reali esigenze della cittadinanza e degli operatori economici, in modo da pianificare al meglio i successivi avvisi pubblici, volti alla concreta erogazione delle agevolazioni.