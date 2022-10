Santa Marina, s'inaugura la palestra dell'Istituto Comprensivo a Policastro

Sarà inaugurata questa sera, alle 18, la palestra presso l’Istituto Comprensivo situato in via Giovanni XXIII a Policastro Bussentino.

Il commento

“Questa sera inauguriamo un altro servizio importante per gli alunni dell’istituto che potranno usufruire della nuova palestra per svolgere le attività didattiche che lo richiedono - commenta il sindaco Giovanni Fortunato - Seguirà una piccola festa di Halloween, visto che oggi è il 31 ottobre con la preside Paola Migaldi, che ringrazio per la fattiva collaborazione, abbiamo pensato di animare la serata e far divertire i nostri ragazzi, in modo da unire l’utile al dilettevole. Invito i cittadini a partecipare a questo evento, l’appuntamento è alle 18, non mancate!”.