Santa Marina: l'ingegner Del Verme denuncia un’emittente televisiva locale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'ing. Carmine Del Verme, Responsabile dell'UTC del Comune di Santa Marina, ha denunciato il direttore e la giornalista di un'emittente televisiva locale per illecito trattamento dei dati personali.

Ha inoltre depositato ricorso per il risarcimento del danno quantificato in euro 260.000,00. La vicenda trae origine da un servizio giornalistico andato in onda nella giornata del 21 dicembre scorso, durante il quale è stata diffusa una sentenza del TAR Campania, sezione di Salerno, senza omettere le generalità e i dati personali delle parti, nonostante l'espressa statuizione del Tribunale Amministrativo di oscuramento dei predetti dati.

Una delle parti è appunto l'ing. Del Verme che ha emesso un'ordinanza di demolizione per abusi edilizi commessi da due residenti del Comune di Santa Marina. Questi ultimi sono stati denunciati anch'essi per avere consegnato la sentenza in versione integrale ai giornalisti.