Covid-19: il sindaco di Santa Marina sospende mercato e jogging dei forestieri

Il Covid impazza e corre ai ripari anche il sindaco di Santa Marina, che ha emesso due ordinanze. “Sono state decise - precisa il sindaco Fortunato - al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus Covid-19 e di tutelare la popolazione residente. Si dispone l’apertura al pubblico dei soli uffici comunali di Anagrafe, Stato Civile e Protocollo, a Santa Marina capoluogo, e nella frazione di Policastro Bussentino Anagrafe e Stato civile"

I dettagli

Nella seconda ordinanza, invece, viene indicato il divieto ai non residenti del Comune di Santa Marina di praticare nel territorio comunale le attività motorie, sportive e ricreative legate al jogging, alla pesca ed alla canoa. È stato sospeso il mercato settimanale, con esclusione degli ambulanti residenti nel Comune di Santa Marina. "Al personale addetto ai cantieri edili è consigliato di non allontanarsi dal proprio posto di lavoro durante la pausa e di consumare il pasto in loco. L'amministrazione - ha spiegato - ha sempre inteso garantire e tutelare i cittadini, metteremo in campo tutte le misure possibili per ridurre, per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica, garantendo nel contempo il mantenimento dei servizi essenziali”. Orari di apertura al pubblico degli uffici comunali: Anagrafe, Stato Civile e Protocollo, a Santa Marina capoluogo, nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e di giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.