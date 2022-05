Santa Marina, trasferito il parroco: i cittadini si ribellano ed avviano una petizione

Raccolta firme a Policastro Bussentino e a Santa Marina per chiedere al Vescovo De Luca di non trasferire il parroco Don Antonino Savino. Sarà possibile firmare la petizione dalle 9 alle 21 in piazza Duomo a Policastro ed in piazza Santa Marina.

La lettera

"La notizia del trasferimento di Don Antonino Savino - scrive il sindaco, Giovanni Fortunato - è giunta dalla comunità che rappresento, la quale è rimasta sbigottita per la repentina ed incomprensibile scelta di voler destituire Don Antonino Savino dal mandato più che decennale presso le nostre comunità. Le famiglie, i diseredati, gli anziani, le persone sole, hanno trovato nella figura di Don Antonino un punto di riferimento certo, presente, vicino ai bisogni spirituali e materiali di tutti, una guida e nello stesso tempo un aiuto importante in questi tempi di guerra tristi e poveri di moralità ed altruismo. Pertanto, in qualità di primo cittadino, mi è doveroso farmi portavoce e condividere la richiesta giuntami unanime dai miei cittadini di rivolgere a S.E. l’istanza di soprassedere alla decisione di privare la comunità che rappresento della guida del suo parroco Don Antonino Savino, con la speranza che, alla veneranda età di 70 anni, possa terminare qui la sua missione tra quella che è ormai la sua gente".