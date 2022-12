Policastro Bussentino e sicurezza su strada, il Sindaco scrive al Prefetto

Sicurezza urbana, il sindaco di Santa Marina scrive al Prefetto, dopo le richieste dei cittadini di limitare la velocità nel centro urbano di Policastro Bussentino

La lettera

“In qualità di Sindaco del Comune di Santa Marina- spiega il primo cittadino Giovanni Fortunato - non potevo che accogliere la proposta di alcuni giovani cittadini di questo comune, di sensibilizzare e incentivare la sicurezza su strada. Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il rischio legato alla percorrenza dei veicoli sulla SS 18, che interessa il centro urbano della frazione di Policastro, tanto da registrare costantemente incidenti di medie e grave entità, come da ultimo, purtroppo, quello che ho visto portare alla morte del giovanissimo Lorenzo, di appena 18 anni. Ritengo doveroso in qualità di primo cittadino farmi portavoce della richiesta espresse dai cittadini di Santa Marina in materia di sicurezza stradale, ho chiesto che il comune che rappresento venga autorizzato all'installazione di autovelox o di ulteriori arredi urbani che fungano da deterrente al superamento dei limiti di velocità consentiti dalla legge, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità”.