Festa in zona rossa a Santa Marina: c'è anche la preside, l'ira del sindaco

E’ polemica per la partecipazione di una dirigente scolastica ad una festa vietata dalle normative in vigore per la zona rossa. Il caso è scoppiato a Santa Marina dov’è stato postato sui social un video che mostra la festa organizzata il 15 novembre scorso in un’abitazione a pochi metri dal centro storico di Policastro.

La polemica

Tra gli invitati è apparsa anche la dirigente scolastica. Il sindaco Giovanni Fortunato si è scagliato contro l’organizzatore della festicciola ma anche contro la preside, la quale, però, dopo essersi scusata per aver commesso evidentemente una leggereza, ha spiegato di essere salita solo per fare gli auguri al suo amico e che comunque farà il tampone. Il primo cittadino, però, è pronto a rivolgersi al ministero dell’Istruzione e al direttore scolastico regionale affinchè prendano provvedimenti.