Inclusione sociale a Santa Marina: finanziato progetto di 1 milione di euro

Finanziati al Comune di Santa Marina i lavori di completamento dei locali comunali, situati in via Santa Croce, da destinare a spazi culturali per il potenziamento dell’inclusione sociale, per un totale di 1 milione di euro, tramite l’intervento del Pnrr “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.

Il commento

“Un’altra grande soddisfazione per il nostro comune - ha commentato il sindaco di Giovanni Fortunato - Adesso che il finanziamento è stato approvato potremo finalmente realizzare una grande ed importante opera per il popolo. Inoltre, è prevista la copertura del campo polivalente che sarà usufruibile durante tutto l’anno e che è ubicato sempre in via Santa Croce, in prossimità della struttura. Continua il nostro impegno per costruire opere fruibili dai cittadini del nostro comune ma anche dai territori limitrofi, la realizzazione della città del futuro è sempre più vicina”.