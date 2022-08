Allontanato dalla baracca in cui viveva, il Tar: "Ordinanza del Comune legittima"

Il Tar Salerno, con ordinanza del 3 agosto 2022, ha respinto l'istanza cautelare di un cittadino avverso un provvedimento dell’Amministrazione comunale di Santa Marina. L’uomo viveva da anni in una costruzione degradata fatta di lamiere e in pessime condizioni igienico sanitarie.

Il fatto

Il Comune, con ordinanza sindacale, è riuscito a trasferire il cittadino in un'abitazione dignitosa accollandosi le spese per il fitto e le utenze. “Ciò che dispiace – fanno sapere dal Municipio - è che il disagio umano e sociale sia stato strumentalizzato per fini politici da un avvocato soltanto per creare disturbo all'azione amministrativa, senza minimamente preoccuparsi delle condizioni di vita del povero cittadino. La gravità di quanto successo risiede nel dato di fatto che l'avvocato del ricorrente è un consigliere comunale di minoranza”. Il Tar, comunque, ha rigettato il ricorso in sede cautelare e riconosciuto la legittimità dell'operato dell'amministrazione Fortunato.