Natale 2023, l'Arcivescovo presiede le sante messe in Cattedrale: "Custodire la pace generata dall'amore"

Un messaggio di speranza e di luce nelle Sante Messe di Natale presiedute dall'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, in Cattedrale. Nella notte del 24, infatti, l'Arcivescovo ha ricordato come le tenebre raccontino la condizione di incertezza e di angoscia che accompagna il cammino dell’uomo nella storia: "Una condizione che le successive parole del profeta caricano di ulteriori valenze negative, segnalando come in essa si manifestino oppressioni e violenze. A contrasto con questo destino che sembrerebbe ineluttabile – e tale molte volte ci appare, portando allo sconforto e perfino alla disperazione –, ecco l’annuncio che lo splendore di una luce viene ad aprire i cuori alla gioia, alla letizia, all’esultanza. C’è speranza sul cammino dell’umanità e nella vita di ciascuno di noi. Su cosa si fondi questa speranza il profeta lo spiega così: Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio (Is 9,5a). La storia e la geografia dei grandi lascia il posto alla cronaca di una nascita nella marginalità del mondo, dove non si schierano le potenze degli eserciti ma una coppia di sposi umili, alla ricerca di un alloggio Maria e Giuseppe", ha detto Sua Eccellenza Bellandi. "Il senso di quanto accade nella notte di Betlemme si può cogliere dalla lode degli angeli che chiude il nostro racconto - ha continuato l'Arcivescovo - Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama (Lc 2,14). In ciò che accade nel parto di Maria si realizza la gloria di Dio, la piena manifestazione del suo amore, e mentre viene celebrata nel cielo, nell’adorazione delle schiere angeliche, riflette il suo splendore sulla terra, perché all’umanità amata da Dio è dato il potere di costruire e custodire la pace, non quella illusoria frutto della guerra, da cui escono solo oppressori e vinti, ma quella vera che è generata dall’amore che rende tutti fratelli, perché ci si riconosce figli di un unico Padre. La vita di un piccolo bambino, ogni vita umana, ha un potere ben più grande di quello dei potenti del mondo, e ne va riconosciuta la dignità. Questo perché Dio ha voluto farsi uomo, facendosi vicino a noi nella fragilità propria di ogni essere umano. Lo è nella mangiatoia, lo sarà dopo 30 anni sopra una croce". "Tracciando il quadro del regno messianico abbiamo toccato temi che segnano la nostra attualità, in questa condizione post-pandemica che ci chiede sempre maggiore solidarietà e coraggiosa speranza, ma ancor più ampiamente in questa svolta epocale in cui l’immagine del nostro più vero umanesimo si trova minacciato dal venir meno della difesa dell’umano in tutti i suoi momenti e le diverse condizioni", ha aggiunto.

La messa di Natale

Nella santa Messa del 25 dicembre, Sua Eccellenza Bellandi si è soffermato sulla grande sfida del Natale: "Guardare l’umanità del Figlio di Dio e riconoscendo in lui la pienezza dell’essere uomo prendere coscienza, da una parte, di quello che siamo chiamati ad essere, dall’altra, di come la dignità della persona umana viene invece violata e umiliata nel nostro mondo. Lo è anzitutto quando la vita delle persone viene minacciata dalla violenza della guerra, in Ucraina, in Terrasanta e nei quasi altri sessanta paesi nel mondo in cui uomini e donne vengono uccisi nei conflitti che insanguinano la terra. Come accettare che i sogni di nuovi imperialismi, nutriti di miti prometeici, vogliano tentare di distruggere l’identità e la storia di popoli ritenuti nemici? O come accettare che i fanatismi religiosi lacerino i popoli, che i conflitti etnici portino massacri e devastazioni, che la spartizione delle zone di influenza tra le grandi potenze faccia deflagrare conflitti locali, che la prevaricazione dei potenti distrugga le speranze degli umili, che la sete di guadagno di alcuni giunga a negare la vita dei deboli? E non c’è solo la vita distrutta dalla violenza, ma anche quella umiliata da condizioni di ingiustizia, come accade quando si negano negano i diritti fondamentali delle persone. Un grido di vita buona sale dal mondo, ma trova così poco ascolto da chi ha in mano le sorti dei popoli. Lo dobbiamo denunciare con forza – proprio in questo giorno, in cui Dio è diventato un bambino, piccolo e indifeso, per rivendicare per tutti una vita dignitosa, soprattutto per chi è in condizioni di estrema sofferenza. Sarebbe però limitante trarre dal Natale solo un monito. Esso è ben più: è l’autentica, originale speranza offerta al mondo. Dio apre il suo volto a noi e noi possiamo contemplarlo nella concreta umanità di Gesù. Sta qui, nella possibilità di questo incontro, il fondamento di una grande speranza per l’umanità, quella di liberarsi dai suoi limiti e dai suoi tormenti per aprire prospettive di comunione e di pace", ha evidenziato.

L'augurio del Vescovo