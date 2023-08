Caos durante il Santa Teresa Beach Soccer 2023, la nota dell'associazione

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Santa Teresa, dove un uomo di nazionalità straniera avrebbe tentato di rubare una borsa. Notato dai bagnanti, l'uomo che era in compagnia di due donne, ha rischiato il linciaggio dei presenti. Fermato dagli agenti, il presunto ladro è stato condotto presso la caserma Pisacane per gli accertamenti del caso.

La nota

Il tutto è accaduto durante il Santa Teresa Beach Soccer 2023 che si è pronunciato sugli "incresciosi episodi" registrati il 31 luglio: "L’Associazione esprime il suo profondo dispiacere. Un evento sportivo di gioia e di aggregazione non dovrebbe mai essere rovinato da una pluralità di persone che sono, comunque, la minoranza rispetto a tutta la comunità che prende parte alla manifestazione con senso sportivo e voglia di divertirsi in maniera funzionale. Gli organizzatori hanno provato a evitare il peggio, ma sono stati travolti da una piccola folla ed ora sono rammaricati per gli attacchi mediatici che stanno subendo nonostante tutta la passione che hanno trasfuso per questo evento. Quindi, l’Associazione, che stigmatizza qualsiasi episodio di violenza, resta parte lesa sia per gli eventi accaduti, sia per i successivi e immeritati attacchi mediatici".