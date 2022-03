Scoperti abusi edilizi a Sanza: scatta l'ordine di demolizione

Nuovi abusi edilizi sono stati accertati dai carabinieri forestali in un'area demaniale in località Agno nel comune di Sanza. Si tratta, in particolare, di: una tettoia (12,00 m. x 11,00 m., per una superficie coperta di 132,00 mq., e un’altezza media di circa 6,00 m.), con struttura portante in acciaio e copertura con pannelli di lamiera grecata; una recinzione con pali in legno e rete metallica; riscontrata anche la presenza di una roulotte priva di targa.

L'abbattimento

I vertici del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni a decorrere dalla data di notifica degli atti.