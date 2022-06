A fuoco un'abitazione a Sanza: danni importanti alla struttura, anziana sgomberata

Dramma sfiorato, stamattina, a Sanza, in piazzetta San Giovanni. Un’abitazione è andata in fiamme in seguito all’incendio di una bombola di gas Gpl che per fortuna non è scoppiata. Come riferisce il Comune, l'immediato intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco di sala Consilina e di Policastro Bussentino hanno scongiurato il peggio.

Il fatto

Tragedia che si è potuta evitare, come sottolineato dagli stessi caschi rossi, grazie alla presenza nelle vicinanza delle bocchette antincendio presenti sulla rete idrica comunale. Tuttavia, l’abitazione dell’anziana signora residente ha subito danni importanti: la stessa donna è stata successivamente sgomberata. Da capire le cause che abbiano scatenato il rogo, partito comunque dalla bombola domestica di gas gpl. Tanta paura ma anche tanta collaborazione dai residenti del quartiere e grazie all’intervento dei Vigili Urbani e della Protezione Civile di Sanza. L’immediato intervento dei soccorsi ha consentito che l’incendio non si espandesse ad altre abitazioni. Sul posto anche il vicesindaco del Comune, Toni Lettieri, che ha ringraziato i caschi rossi per la tempestività dei soccorsi. Nessun ferito.