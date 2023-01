Piano per salvare i borghi con i fondi Pnrr: a Sanza il progetto pilota

Si intitola "Sanza: il Borgo dell'accoglienza" il progetto che la Giunta regionale della Campania ha individuato quale "pilota" nell'ambito degli interventi per salvare i borghi italiani finanziati dal ministero della Cultura con venti milioni di euro di fondi del Pnrr.

Il progetto

Quella che parte ora è la fase operativo del progetto, i cui dettagli sono stati esposti in un incontro tenutosi a Sanza che ha visto protagonista il presidente della Regione Vincenzo De Luca. L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema di albergo diffuso, con camere e servizi dislocati in edifici diversi ma vicini, così da garantire i tre assi portanti del progetto: accoglienza turistica, residenza e spazi di co-working, residenza e spazi per la terza età.