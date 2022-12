Colpita dal calcio di una mucca: donna di Sanza elitrasportata al Ruggi

Paura, oggi pomeriggio, in località Cognole di Sanza, dove una donna di 50 anni è stata colpita dal calcio di una mucca. La malcapitata è caduta a terra ed ha battuto violentemente la testa.

I soccorsi

Fortunatamente, chi era con lei, ha allertato subito il 118. E così sul posto è giunta un’eliambulanza che l’ha condotta d’urgenza all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stata presa in cura dai sanitari. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.