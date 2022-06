Colpo in due depositi agricoli a Sanza: rubati attrezzi e quintali di olio

Ancora furti nei comuni del Vallo di Diano. Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, hanno fatto irruzione in due depositi agricoli riuscendo a rubare attrezzi usati per la campagna e diversi quintali di olio. Entrambi i colpi sono stati messi a segno in località Ritorto di Sanza.

La denuncia

A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari che hanno subito sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. Questi ultimi, dopo i rilievi di rito, hanno sequestrato i filmati di alcune telecamere per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei ladri.