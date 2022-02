Fugge senza motivo durante controllo, poi investe carabiniere: arrestato giovane

Durante un controllo del territorio condotto dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri di Sapri, è stato arrestato un giovane di Sanza, di 22 anni, incensurato, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale

Il fatto

Il giovane, fermato dai militari, durante la perquisizione dell’auto, risultata poi negativa, aveva pensato di fuggire accendendo il motore e finendo, invece, per investire uno dei militari impegnati nell’operazione- Il carabiniere è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, prima di rientrare in servizio. La fuga del giovane si è conclusa dopo un inseguimento dei militari, che lo hanno poi arrestato. Domani mattina, presso il Tribunale di Lagonegro, si terrà l’udienza di convalida.