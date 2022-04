Sanza, al via il cantiere per la messa in sicurezza della strada per il Monte Cervati

Al via oggi il cantiere per la messa in sicurezza della strada per il Monte Cervati. Alla presenza del sindaco Vittorio Esposito e dell’amministrazione comunale, questa mattina, mercoledì 27 aprile 2022, la RTI Costruzioni Generali Sant’Angelo e Laganaro srl hanno avviato il cantiere del progetto di realizzazione e messa in sicurezza di 15 km circa di viabilità che conduce in vetta al Cervati. Un momento atteso da anni dai cittadini di Sanza.

Il commento