Sanza a lutto per la morte di Michele Pisano: eventi rinviati

Sanza a lutto dopo la morte di Michele Pisano, 60enne deceduto a seguito di un incidente avvenuto sulla strada statale Bussentina nel pomeriggio di ieri.

Eventi rinviati

Amministrazione comunale e Pro Loco, a tal proposito, hanno deciso di rimandare a data da destinarsi gli eventi culturali previsti per il prossimo fine settimana. "Per decisione unanime - si legge nel post pubblicato sui social dall'amministrazione comunale - viene rimandata quindi la rappresentazione teatrale prevista per venerdì 15 luglio nella Villa Comunale di piazza San Francesco, “La ballata di Pisacane” promossa dalla Pro Loco di Sanza. Rimandato anche l’appuntamento con l’iniziativa “LibrialBorgo”, prevista per sabato 16 luglio, in piazzetta Santa Sofia, con ospite il medico e scrittore Pasquale Bacco per discutere del suo ultimo libro: “Maledetto vaccino, Divisioni in tempo di guerra”. Nei prossimi giorni saranno riprogrammate le iniziative e comunicate le nuove date".

Le parole del sindaco

“Un grande dolore per tutti noi" afferma il sindaco Vittorio Esposito: "La scomparsa di Michele ci lascia sgomenti. Alla famiglia Pisano il nostro abbraccio e le sentite condoglianze di tutta la comunità”.