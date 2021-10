Depositano multimateriale non differenziato ignorando il calendario della raccolta: sanzionati alcuni commercianti salernitani

“Dobbiamo, nostro malgrado, registrare la violazione delle norme sulla raccolta differenziata anche da parte di alcuni imprenditori del centro cittadino. Questa mattina i nostri operatori, nei pressi di via Cassese, hanno trovato numerosi sacchi neri, contenenti multimateriale non differenziato, nonostante fosse in calendario la raccolta dell'umido e per le utenze commerciali anche del multimateriale. Non è stato difficile individuare gli autori della violazione che, nella mattinata di lunedì, riceveranno un verbale per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata”.

Lo ha detto Enzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita, che ribadisce l’appello agli utenti a differenziare i rifiuti e a rispettare gli orari e i giorni di conferimento e preannuncia l’ormai imminente stretta sui controlli che, in sinergia con la polizia municipale, saranno effettuati dalle guardie ambientali autorizzate a fare le multe ai trasgressori.

Le sanzioni

Va ricordato che il Comune ha stabilito i nuovi importi delle sanzioni per l’abbandono incontrollato dei rifiuti che, nel caso di via Cassese, ammonta a 500 euro perché i responsabili, sperando di non essere indivuduati, li hanno depositati a decine di metri dalle loro attività.